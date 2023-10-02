Таксистам хотят запретить парковку во дворах больше, чем на 30 минут
2 октября 202310:34
Законопроект о запрете парковки такси во дворах жилых домов дольше чем на 30 минут подготовят депутаты от ЛДПР. Об этом рассказал автор инициативы вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет газета «Известия».
Нарушителей запрета парламентарий предложил штрафовать, а их машины эвакуировать на штрафстоянку. По мнению Чернышова, штрафы могут быть приравнены наказанию, которое предусмотрено сейчас в КоАП РФ за нарушение правил парковки на местах для инвалидов (5 тыс. руб.).
По данным издания, запрет на парковку такси во дворах уже поддержало МВД.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru