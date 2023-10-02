Таксистам хотят запретить парковку во дворах больше, чем на 30 минут

Нарушителей запрета парламентарий предложил штрафовать, а их машины эвакуировать на штрафстоянку. По мнению Чернышова, штрафы могут быть приравнены наказанию, которое предусмотрено сейчас в КоАП РФ за нарушение правил парковки на местах для инвалидов (5 тыс. руб.).

По данным издания, запрет на парковку такси во дворах уже поддержало МВД.

