Власти ХМАО ввели самоизоляцию для непривитых

Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) ввели в четырёх муниципалитетах обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса граждан, сообщает пресс-служба окружного правительства.

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В сообщении говорится, что локальные локдауны введены в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе до 5 декабря. Исключение составляют граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19, а также переболевшие, имеющие соответствующее подтверждение.

Кроме этого, разрешено обращаться за медпомощью, в том числе для родственников старше 60 лет, ходить на работу,в аптеки и продуктовые магазины, посещать организации ритуальных услуг, гулять в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции, выгуливать собак и выносить мусор.

Ранее власти ХМАО ввели на территории Сургутского района режим ЧС муниципального уровня из-за африканской чумы свиней, сообщает Ura.ru.

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