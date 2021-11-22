Власти ХМАО ввели самоизоляцию для непривитых
Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) ввели в четырёх муниципалитетах обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса граждан, сообщает пресс-служба окружного правительства.
В сообщении говорится, что локальные локдауны введены в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе до 5 декабря. Исключение составляют граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19, а также переболевшие, имеющие соответствующее подтверждение.
Кроме этого, разрешено обращаться за медпомощью, в том числе для родственников старше 60 лет, ходить на работу,в аптеки и продуктовые магазины, посещать организации ритуальных услуг, гулять в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции, выгуливать собак и выносить мусор.
Ранее власти ХМАО ввели на территории Сургутского района режим ЧС муниципального уровня из-за африканской чумы свиней, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+35 681 / сут.
Умерли
265 тыс.+1 241 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+28 713 / сут.
- Лавров раскритиковал использование Украиной ракет Javelin
- Хачатурянц единогласно избран новым президентом РПЛ
- Власти ХМАО ввели самоизоляцию для непривитых
- Pfizer и BioNTech подтвердили 100% эффективность вакцины для детей
- Взрыв прогремел в частном доме в Махачкале
- Комиссия Госдумы рекомендовала лишить депутата Рашкина неприкосновенности
- «Только после Путина и Навального»: Лукашенко заявил о нежелании вести переговоры с Тихановской
- Суд Берлина постановил экстрадировать россиянина Казначеева в США
- Ритейлеры: С 1 декабря цены на российские конфеты и шоколад вырастут на 20%
- Песков оценил ситуацию с введением в Татарстане QR-кодов на транспорте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru