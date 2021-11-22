Власти ХМАО ввели самоизоляцию для непривитых

В сообщении говорится, что локальные локдауны введены в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе до 5 декабря. Исключение составляют граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19, а также переболевшие, имеющие соответствующее подтверждение.

Кроме этого, разрешено обращаться за медпомощью, в том числе для родственников старше 60 лет, ходить на работу,в аптеки и продуктовые магазины, посещать организации ритуальных услуг, гулять в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции, выгуливать собак и выносить мусор.

Ранее власти ХМАО ввели на территории Сургутского района режим ЧС муниципального уровня из-за африканской чумы свиней, сообщает Ura.ru.

