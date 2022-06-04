Власти Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит
Проведение референдума в Херсонской области пока не стоит на повестке дня, первоочередная задача — вернуть регион к нормальной мирной жизни. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
Чиновник отметил, что сейчас в регионе решаются вопросы выплат пенсий и социальных пособий, запуска экономики региона.
«После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее», — подчеркнул Стремоусов в беседе с РИА Новости.
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