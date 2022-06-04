Власти Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит

Проведение референдума в Херсонской области пока не стоит на повестке дня, первоочередная задача — вернуть регион к нормальной мирной жизни. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

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Чиновник отметил, что сейчас в регионе решаются вопросы выплат пенсий и социальных пособий, запуска экономики региона.

«После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее», — подчеркнул Стремоусов в беседе с РИА Новости.

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Фото: miskrada.kherson.ua
ТЕГИ:РеферендумРегионыУкраина
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