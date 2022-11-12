Власти Херсонской области назвали Геническ временной административной столицей региона
Город Геническ временно станет административной столицей Херсонской области. Об этом сообщил представитель администрации региона, пресс-секретарь заместителя председателя правительства области Александр Фомин.
«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ», — рассказал Фомин в беседе с РИА Новости.
Как отметил представитель администрации, в городе на юге Херсонской области сосредоточены все основные органы власти региона.
Ранее Минобороны РФ объявило о выводе российских сил с правого берега Днепра на левый на херсонском направлении. На правобережье располагается город Херсон. В пятницу переброска группировки войск была завершена, потерь в технике и личном составе нет.
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