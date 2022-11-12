Власти Херсонской области назвали Геническ временной административной столицей региона

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ», — рассказал Фомин в беседе с РИА Новости.

Как отметил представитель администрации, в городе на юге Херсонской области сосредоточены все основные органы власти региона.

Ранее Минобороны РФ объявило о выводе российских сил с правого берега Днепра на левый на херсонском направлении. На правобережье располагается город Херсон. В пятницу переброска группировки войск была завершена, потерь в технике и личном составе нет.

