Власти Энергодара опровергли сообщения о планах России покинуть Запорожскую АЭС
Информация о том, что российские силы якобы планируют покинуть Запорожскую АЭС, не соответствует действительности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Энергодара.
«СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности», — отмечается в сообщении.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос международного мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне около ЗАЭС, напоминает RT.
Кроме того, в Росэнергоатоме отмечали, что Москва намерена продолжать взаимодействие с МАГАТЭ, однако сейчас осмотры ЗАЭС со стороны инспекторов агентства не имеют смысла, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 918 / сут.
Умерли
392 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 174 / сут.
- Власти Энергодара опровергли сообщения о планах России покинуть Запорожскую АЭС
- Сунак заявил о необходимости строить внешнюю политику по примеру Китая и России
- СМИ: «Газпром» законсервирует газоперекачивающее оборудование «Северных потоков»
- Аналитики: Банки массово отказывают мобилизованным гражданам в кредитных каникулах
- В Елабуге запустили серийное производство внедорожников Aurus Komendant
- В Германии заявили, что США готовили Украину к противостоянию с Россией
- FT: Идея Польши снизить потолок цен на нефть из РФ может расколоть ЕС
- Минтранс предложил сократить количество парковочных мест в России
- В Австрии допустили полный блэкаут на Украине без помощи Запада
- Финансист предупредила о рисках вложения в доллары, евро и криптовалюту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru