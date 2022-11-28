Власти Энергодара опровергли сообщения о планах России покинуть Запорожскую АЭС

«СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности», — отмечается в сообщении.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос международного мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне около ЗАЭС, напоминает RT.

Кроме того, в Росэнергоатоме отмечали, что Москва намерена продолжать взаимодействие с МАГАТЭ, однако сейчас осмотры ЗАЭС со стороны инспекторов агентства не имеют смысла, пишет РИА ФАН.

