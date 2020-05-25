Власти: Данные москвичей в системе пропусков защищены законодательно
Личные данные пользователей портала для проверки московских цифровых пропусков обрабатываются в строгом соответствии с федеральным законом о персональных данных. Как пишет ТАСС, об этом заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Напомним, ранее в СМИ появились публикации о том, что пользователи данного сервиса якобы подписываются на передачу абсолютно всех данных «от IP-адреса до номера паспорта и названия работодателя» любым третьим лицам с практически любыми целями, включая рассылку рекламы, на срок в 10 лет, отмечает АГН Москва.
Алексей Фурсин подчеркнул, что сведения, указанные при использовании сервиса на i.moscow, используются операторами в процессах выдачи цифровых пропусков для работающих. В частности, при проверке информации о том, работает ли человек в той организации, которую он указал при оформлении своего цифрового пропуска, или нет.
Между тем, в минувшую субботу, 23 мая, в Московской области официально прекратил свое действие пропускной режим. Накануне о его снятии заявил губернатор Андрей Воробьев в соцсетях. Жители Подмосковья теперь имеют право передвигаться по региону без цифровых кодов. Воробьев добавил, что для поездки в Москву жителям области требуется оформить пропуск. В столице пропускной режим по-прежнему сохраняется, пишет Газета.ru.
В Подмосковье постепенно будут открывать МФЦ, офисы продаж жилья на стройках и автомобилей.
При этом в регионе ужесточат масочный режим. За отсутствие средств защиты в общественных местах и транспорте введены штрафы.
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