Власти: Данные москвичей в системе пропусков защищены законодательно

Личные данные пользователей портала для проверки московских цифровых пропусков обрабатываются в строгом соответствии с федеральным законом о персональных данных. Как пишет ТАСС, об этом заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Напомним, ранее в СМИ появились публикации о том, что пользователи данного сервиса якобы подписываются на передачу абсолютно всех данных «от IP-адреса до номера паспорта и названия работодателя» любым третьим лицам с практически любыми целями, включая рассылку рекламы, на срок в 10 лет, отмечает АГН Москва.

Алексей Фурсин подчеркнул, что сведения, указанные при использовании сервиса на i.moscow, используются операторами в процессах выдачи цифровых пропусков для работающих. В частности, при проверке информации о том, работает ли человек в той организации, которую он указал при оформлении своего цифрового пропуска, или нет.