Власти Дании отчитались об окончательном решении вопроса норок
Власти Дании, основываясь на исследованиях Национального института сывороток, полагают, что благодаря уничтожению всех норок в семи муниципалитетах севера страны им удалось справиться с мутировавшим коронавирусом, поэтому ограничения там постепенно снимаются, передает РИА Новости.
«С 15 сентября новых случаев появления варианта коронавируса норки с вариантом cluster5 не регистрировалось, поэтому исследователи Национального института сывороток считают, что этот вариант, скорее всего, исчез», - говорится в сообщении министерства здравоохранения королевства, на которое ссылается агентство.
В семи регионах страны ограничения, связанные с коронавирусом, могут смягчить с четверга, а уже с пятницы возобновят работу общественного транспорта и проведение спортивных и культурных мероприятий на открытом воздухе, открыть бары и кафе.
Как сообщалось в среду, все заражённые коронавирусом норки на звероводческих фермах в Дании уничтожены. Новая инфекция была обнаружена на 284 норковых фермах, ещё 25 хозяйств находятся под наблюдением управления.
Ранее правительство Дании приняло решение уничтожить около 15 млн норок на фермах страны из-за опасности передачи коронавирусной инфекции от животных человеку. Однако власти могли потребовать уничтожения животных лишь в случаях выявления коронавируса в каком-либо отдельном хозяйстве или расположения фермы в эпидемически опасной зоне. Датскому кабмину придётся принимать особый закон, регулирующий возможность массового уничтожения животных.
Коронавирусная инфекция распространилась на 1 139 датских норковых фермах. По данным властей, мутировавшим вирусом заразились более 200 сотрудников в шести хозяйствах.
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