Власти Дании приняли окончательное решение по убийству всех норок

Правительство Дании и фракции парламента страны «Красно-зеленая коалиция», Венстре, Социалистическая народная партия и «Альтернатива» заключили соглашение о временном запрете содержания животных и юридической основе истребления норок. Об этом пишет издание DR со ссылкой на министерства торговли и промышленности Дании.

Министр сельского хозяйства Могенс Йенсен заявил, что рад заключению соглашения. Он добавил, что рассчитываем в скором времени на достижение соглашения о компенсации для всех заводчиков норок.

В частности, решение правительства предполагает уничтожение всех норок в Дании. Кроме того, до 31 декабря 2021 года держать этих животных или перевозить их в Данию запрещено. Экспорт норок также попал под запрет. Дополнительно правительство решило платить по 30 крон за каждую убитую норку, если владельцы животноводств успеют уничтожить их к 19 ноября.