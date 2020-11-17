Власти Дании приняли окончательное решение по убийству всех норок
Правительство Дании и фракции парламента страны «Красно-зеленая коалиция», Венстре, Социалистическая народная партия и «Альтернатива» заключили соглашение о временном запрете содержания животных и юридической основе истребления норок. Об этом пишет издание DR со ссылкой на министерства торговли и промышленности Дании.
Министр сельского хозяйства Могенс Йенсен заявил, что рад заключению соглашения. Он добавил, что рассчитываем в скором времени на достижение соглашения о компенсации для всех заводчиков норок.
В частности, решение правительства предполагает уничтожение всех норок в Дании. Кроме того, до 31 декабря 2021 года держать этих животных или перевозить их в Данию запрещено. Экспорт норок также попал под запрет. Дополнительно правительство решило платить по 30 крон за каждую убитую норку, если владельцы животноводств успеют уничтожить их к 19 ноября.
Члены кабмина Дании распорядились убить всех норок из-за распространения коронавируса. Всего на животноводствах в стране разводятся от 12 до 17 миллионов животных.
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