Власти Дагестана запретили использование дронов

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ, согласно которому на территории республики вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

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Согласно документу, запускать дроны разрешается госструктурам, а также организациям, которые выполняют государственный оборонный заказ.

Кроме того, использовать беспилотники могут органы местного самоуправления и подведомственные им организации.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в ближайшие семь лет в России планируется почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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