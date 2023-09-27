Власти Дагестана запретили использование дронов
Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ, согласно которому на территории республики вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.
Согласно документу, запускать дроны разрешается госструктурам, а также организациям, которые выполняют государственный оборонный заказ.
Кроме того, использовать беспилотники могут органы местного самоуправления и подведомственные им организации.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в ближайшие семь лет в России планируется почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доля доллара в международных расчетах выросла до рекордных 48%
- Парламент Эстонии не одобрил закон о сносе советских памятников
- Вильфанд: температура воздуха в Москве вновь поднимется до рекордных отметок
- СМИ: в Москве возле метро «Маяковская» ограбили и изнасиловали девушку
- В Севастополе объявили воздушную тревогу
- Оззи Осборн заявил о желании записать альбом и отправиться в тур
- Bloomberg: Минюст США начал расследование против банков Credit Suisse и UBS
- СМИ: недалеко от Крыма заметили самолет-разведчик США
- Выпуск легковых автомобилей в России за год вырос в два раза
- Власти Дагестана запретили использование дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru