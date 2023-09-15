В Румынии заявили о готовности сбивать российские дроны

Военный отметил, что ПВО республики готовы уничтожать БПЛА «при необходимости». Он уточнил, что такая команда поступит в случае, если дроны будут представлять серьезную угрозу.

В среду на территории Румынии обнаружили новые фрагменты беспилотника. В МИД республики полагают, что подобные БПЛА используют Вооруженные силы России.

По информации Radio Romania International, США собираются разместить в Румынии несколько боевых истребителей F-16, передает «Радиоточка НСН».

