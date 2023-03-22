Власти Чувашии рассказали о третьем случае заражения сибирской язвой в республике
Губернатор Чувашии Олег Николаев рассказал о симптомах заражения сибирской язвой у третьего человека в республике.
«Вчера выявили определенное недомогание у человека, участвовавшего в забое больного сибирской язвой бычка в Цивильском МО. По предварительным данным, есть все признаки того, что мужчина заразился этим заболеванием. К сожалению, он находится не в Чувашской Республике», - заявил региональный глава.
Отмечается, что были приняты все необходимые меры, пациента с симптомами изолировали и поместили под медицинское наблюдение. Результатов анализов пока нет. Власти Чувашии готовы предоставить помощь в транспортировке пациента в республику в ближайшее время, чтобы продолжить необходимое лечение.
Ранее на территории деревни Старое Акташево в Чувашии ввели карантин.
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