Власти Чувашии рассказали о третьем случае заражения сибирской язвой в республике

«Вчера выявили определенное недомогание у человека, участвовавшего в забое больного сибирской язвой бычка в Цивильском МО. По предварительным данным, есть все признаки того, что мужчина заразился этим заболеванием. К сожалению, он находится не в Чувашской Республике», - заявил региональный глава.



Отмечается, что были приняты все необходимые меры, пациента с симптомами изолировали и поместили под медицинское наблюдение. Результатов анализов пока нет. Власти Чувашии готовы предоставить помощь в транспортировке пациента в республику в ближайшее время, чтобы продолжить необходимое лечение.

Ранее на территории деревни Старое Акташево в Чувашии ввели карантин.

