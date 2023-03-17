СМИ: Пять человек умерли в Танзании от неизвестного заболевания
Неизвестное инфекционное заболевание, обнаруженное в Танзании, унесло жизни пяти человек, сообщает местное издание Citizen со ссылкой на Минздрав страны.
По данным СМИ, заболевшие страдают от лихорадки и рвоты. Также в числе симптомов отмечают кровотечения и печеночную недостаточность.
Ранее сообщалось, что в Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой. Сибирской язвой заразились двое жителей деревни Старое Акташево. Они госпитализированы и получают необходимое лечение.
Добавляется, что карантин ввели до особого распоряжения.
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