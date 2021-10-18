Власти Чувашии продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19

Осенние каникулы у школьников Чувашии будут длиннее, чем обычно. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, учащиеся будут отдыхать две недели - с 25 октября по 7 ноября.

В сообщении говорится, что такое решение было принято в связи со сложной обстановкой с COVID-19 в регионе. Республиканские власти заявили, что двухнедельный отдых позволит разорвать цепочку заболеваний в школах.

Ранее во многих регионах России, в том числе Чувашии, из-за коронавируса ввели систему QR-кодов.

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ТЕГИ:ДетиКоронавирусКаникулыЧувашияШкола
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