Власти Башкирии вводят «комендантский час» для детей и пенсионеров

«Комендантский час» будет действовать на территории Башкирии, объявил глава региона Радий Хабиров. С 18 часов до 10 часов по местному времени на улицах будет запрещено появляться людям старше 65 лет, с 18 часов до 13 часов — и детям, сообщает Ura.ru. Штрафы за детей будут выплачивать родители.

По последним данным, в Башкортостане выявлено 22 случая заражения коронавирусом Covid-19, шесть из них — за последние сутки. Известно о пяти выздоровевших, СМИ пишут о двух скончавшихся.

Запрет на передвижение пешеходов и транспорта в России впервые ввели в Чечне 3 апреля. Там «комендантский час» действует с 20:00 до 8:00.