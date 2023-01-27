Власти Абхазии ввели запретные зоны для полётов

Власти Абхазии временно ввели в республике запретные зоны для полётов, в том числе и беспилотным летательным аппаратам, сообщает пресс-служба абхазского кабмина.

В Северной Осетии запретили использовать беспилотники

В сообщении говорится, что решение было принято с целью защиты от военных и террористических угроз.

Запретными являются зоны воздушного пространства «над комплексами административных зданий, зданиями дипломатических и консульских учреждений, местами расположения государственных органов и объектов».

Кроме того, полёты запрещены над объектами военного и оборонного значения, а также зданием абхазской государственной телерадиокомпании, вышкой «Абхазсвязи» и территорией сухумского аэропорта.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев запретил полёты беспилотников гражданского назначения над территорией региона, за исключением дронов отдельных органов власти и силовых структур, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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