Власти Абхазии ввели запретные зоны для полётов
Власти Абхазии временно ввели в республике запретные зоны для полётов, в том числе и беспилотным летательным аппаратам, сообщает пресс-служба абхазского кабмина.
В сообщении говорится, что решение было принято с целью защиты от военных и террористических угроз.
Запретными являются зоны воздушного пространства «над комплексами административных зданий, зданиями дипломатических и консульских учреждений, местами расположения государственных органов и объектов».
Кроме того, полёты запрещены над объектами военного и оборонного значения, а также зданием абхазской государственной телерадиокомпании, вышкой «Абхазсвязи» и территорией сухумского аэропорта.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев запретил полёты беспилотников гражданского назначения над территорией региона, за исключением дронов отдельных органов власти и силовых структур, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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