Власти Абхазии ввели запретные зоны для полётов

В сообщении говорится, что решение было принято с целью защиты от военных и террористических угроз.

Запретными являются зоны воздушного пространства «над комплексами административных зданий, зданиями дипломатических и консульских учреждений, местами расположения государственных органов и объектов».

Кроме того, полёты запрещены над объектами военного и оборонного значения, а также зданием абхазской государственной телерадиокомпании, вышкой «Абхазсвязи» и территорией сухумского аэропорта.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев запретил полёты беспилотников гражданского назначения над территорией региона, за исключением дронов отдельных органов власти и силовых структур, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

