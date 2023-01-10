В Северной Осетии запретили использовать беспилотники
Власти Северной Осетии запретили использовать на территории региона беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-служба республиканского правительства
В сообщении говорится, что соответствующий указ был подписан главой региона, запрет введён из соображений безопасности. Исключение составляют беспилотники которые используют госорганы, подведомственные им организациями, организации ТЭК и компании, выполняющие гособоронзаказ.
По словам Меняйло, власти стремятся «снизить уровень возможных угроз», поэтому к запрету следует «отнестись не как к ущемлению прав, а как к необходимой мере».
«Происшествия, происходящие с использованием дронов, как в приграничных регионах России, так и во внутренних, дают основания делать выводы о том, что реальные риски не мирного применения беспилотников на критически важных объектах инфраструктуры сегодня более, чем возможны», - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который, в частности, предоставляет право ведомственной охране сбивать беспилотники с помощью спецсредств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 032 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 062 / сут.
- Россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании
- В России стала доступна регистрация ребёнка по месту жительства через «Госуслуги»
- Несколько тысяч человек остались без тепла в 40-градусный мороз в городе РФ
- В Северной Осетии запретили использовать беспилотники
- Медведев заявил о необходимости более быстрой модернизации танков
- СМИ: G7 установит разные пределы цен на нефтепродукты РФ
- Шойгу заявил, что российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств
- СМИ: Индия может сократить закупки нефти из России
- Первый пролёт левой авточасти Крымского моста надвинут после теракта
- Медведев призвал максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru