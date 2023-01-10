В Северной Осетии запретили использовать беспилотники

В сообщении говорится, что соответствующий указ был подписан главой региона, запрет введён из соображений безопасности. Исключение составляют беспилотники которые используют госорганы, подведомственные им организациями, организации ТЭК и компании, выполняющие гособоронзаказ.

По словам Меняйло, власти стремятся «снизить уровень возможных угроз», поэтому к запрету следует «отнестись не как к ущемлению прав, а как к необходимой мере».

«Происшествия, происходящие с использованием дронов, как в приграничных регионах России, так и во внутренних, дают основания делать выводы о том, что реальные риски не мирного применения беспилотников на критически важных объектах инфраструктуры сегодня более, чем возможны», - написал он в своём Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который, в частности, предоставляет право ведомственной охране сбивать беспилотники с помощью спецсредств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

