Владивосток отказался от новогодней программы
Новогодние праздничные мероприятия, в том числе концерт, отменят во Владивостоке. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на мэра города Константина Шестакова.
Соответствующее заявление градоначальник сделал на заседании антитеррористической комиссии Приморья. Он уточнил, что каток и новогодняя елка появятся на центральной площади Владивостока до 25 декабря.
Новогодние мероприятия были отменены в ряде других регионов, в частности в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В местных администрациях заявили, что на сэкономленные средства окажут поддержку участникам спецоперации, мобилизованным и их семьям.
Ранее замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин выступил против отмены новогодних мероприятий в регионах ради экономии средств в пользу мобилизованных, заявив, что в этом нет необходимости. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru