Владивосток отказался от новогодней программы

Новогодние праздничные мероприятия, в том числе концерт, отменят во Владивостоке. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на мэра города Константина Шестакова.

СМИ: в Кремле назвали отмену новогодних мероприятий в регионах не проработанной

Соответствующее заявление градоначальник сделал на заседании антитеррористической комиссии Приморья. Он уточнил, что каток и новогодняя елка появятся на центральной площади Владивостока до 25 декабря.

Новогодние мероприятия были отменены в ряде других регионов, в частности в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В местных администрациях заявили, что на сэкономленные средства окажут поддержку участникам спецоперации, мобилизованным и их семьям.

Ранее замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин выступил против отмены новогодних мероприятий в регионах ради экономии средств в пользу мобилизованных, заявив, что в этом нет необходимости. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиНовый ГодВладивосток
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