Владивосток отказался от новогодней программы

Соответствующее заявление градоначальник сделал на заседании антитеррористической комиссии Приморья. Он уточнил, что каток и новогодняя елка появятся на центральной площади Владивостока до 25 декабря.

Новогодние мероприятия были отменены в ряде других регионов, в частности в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В местных администрациях заявили, что на сэкономленные средства окажут поддержку участникам спецоперации, мобилизованным и их семьям.

Ранее замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин выступил против отмены новогодних мероприятий в регионах ради экономии средств в пользу мобилизованных, заявив, что в этом нет необходимости. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

