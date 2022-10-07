СМИ: в Кремле назвали отмену новогодних мероприятий в регионах не проработанной

В Кремле подтвердили участие России в саммите «Большой двадцатки» Офис президента Украины опроверг информацию о решении Зеленского посетить саммит «G20» Россия фиксировала признаки повышения активности ядерных сил западных стран Зеленский объяснил, что имел в виду под «превентивными ударами» по России Илон Маск готов отправиться на Марс Владимир Путин отметил в пятницу юбилей