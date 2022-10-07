СМИ: в Кремле назвали отмену новогодних мероприятий в регионах не проработанной
Инициативу по отмене новогодних и рождественских мероприятий в Санкт-Петербурге и ряде других регионов страны в администрации президента РФ назвали непроработанной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в президентской администрации.
«Считаем ее явно преждевременной и непроработанной», - отметил источник.
Ранее власти Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Нижнего Новгорода сообщили, что отменят праздничные новогодние и рождественские мероприятия, а вырученные деньги направят на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+22 268 / сут.
Умерли
388 тыс.+104 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+39 573 / сут.
- Ливерпуль выбран местом проведения «Евровидения-2023»
- Госдеп прокомментировал призыв Зеленского о «превентивных мерах»
- Песков: слова Зеленского о превентивном ударе доказывают правильность спецоперации
- Представители ООН прибудут в Москву с целью добиться продления продуктовой сделки
- Минюст признал признал Оксимирона и Глуховского иноагентами
- Санкции ЕС против РФ впервые предусматривают меры в отношении турецких лиц
- СМИ: в Кремле назвали отмену новогодних мероприятий в регионах не проработанной
- СМИ: Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию о его визите на саммит G20
- Зеленский объяснил, что имел в виду под «превентивными ударами» по РФ
- Росстат перестал публиковать данные о смертности от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru