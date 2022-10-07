СМИ: в Кремле назвали отмену новогодних мероприятий в регионах не проработанной

Инициативу по отмене новогодних и рождественских мероприятий в Санкт-Петербурге и ряде других регионов страны в администрации президента РФ назвали непроработанной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в президентской администрации.

Мэр Нижнего Новгорода отменил новогодние и рождественские мероприятия

«Считаем ее явно преждевременной и непроработанной», - отметил источник.

Ранее власти Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Нижнего Новгорода сообщили, что отменят праздничные новогодние и рождественские мероприятия, а вырученные деньги направят на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:КремльСанкт-ПетербургРождествоНовый Год
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