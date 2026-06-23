Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Гладкова на пост посла России в Абхазии
Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на пост посла России в Абхазии. Как пишет ТАСС, об этом заявил первый замглавы комитета Константин Затулин.
В разговоре с агентством он указал, что Гладков станет «новым послом в республике Абхазия».
«Он сменит в Сухуме нынешнего посла Михаила Шургалина», - заключил парламентарий.
Ранее замполномочного представителя президента в ЦФО Алексей Еремин заявил, что российский лидер Владимир Путин наградил ушедшего в отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Орденом Александра Невского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Не только в Таиланде: Как не заразиться мелиоидозом в отпуске
- Путин: Москва готова к переговорам с Украиной на базе договоренностей 2022 года
- Россиян предупредили о более частых случаях смерчей в стране
- До 70 тысяч рублей: Во сколько обойдется школьный выпускной в 2026 году
- Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Гладкова на пост посла России в Абхазии
- СМИ: В Москве задержали экс-гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова
- Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ
- Меркачева поспорила с Останиной о влиянии закона о домашнем насилии на брак
- Россиянам рассказали, как уменьшить платежи за ЖКУ летом
- Омбудсмен призвал ввести в школах углубленное изучение четырех предметов