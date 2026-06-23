Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Гладкова на пост посла России в Абхазии

Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на пост посла России в Абхазии. Как пишет ТАСС, об этом заявил первый замглавы комитета Константин Затулин.

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В разговоре с агентством он указал, что Гладков станет «новым послом в республике Абхазия».

«Он сменит в Сухуме нынешнего посла Михаила Шургалина», - заключил парламентарий.

Ранее замполномочного представителя президента в ЦФО Алексей Еремин заявил, что российский лидер Владимир Путин наградил ушедшего в отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Орденом Александра Невского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АбхазияПосолГубернаторБелгородская область

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