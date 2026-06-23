СМИ: В Москве задержали экс-гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова
Бывший гендиректор «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, возглавлявший авиакомпанию с ноября 2020 года по апрель 2022 года, стал фигурантом расследования уголовного дела. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Ведомости».
Собеседники издания указали, что с Полубояриновым проводят следственные действия. При этом его статус в рамках уголовного дела они назвать затруднились.
При этом отмечается, что речь может идти о работе Полубояринова в ВЭБе.
Источники «Интерфакса», в свою очередь, сообщают, что Полубояринов арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее по этой же статье УК РФ под домашний арест был отправлен член совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и зампредседатель госкорпорации ВЭБ.РФ Артем Довлатов.
Ранее заместителя гендиректора «Уралвагонзавода» по спецтехнике Дмитрия Семизорова арестовали по делу о растрате при выполнении гособоронзаказа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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