СМИ: В Москве задержали экс-гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова

Собеседники издания указали, что с Полубояриновым проводят следственные действия. При этом его статус в рамках уголовного дела они назвать затруднились.

При этом отмечается, что речь может идти о работе Полубояринова в ВЭБе.

Источники «Интерфакса», в свою очередь, сообщают, что Полубояринов арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее по этой же статье УК РФ под домашний арест был отправлен член совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и зампредседатель госкорпорации ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

Ранее заместителя гендиректора «Уралвагонзавода» по спецтехнике Дмитрия Семизорова арестовали по делу о растрате при выполнении гособоронзаказа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

