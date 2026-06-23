Омбудсмен призвал ввести в школах углубленное изучение четырех предметов
Амет Володарский раскрыл НСН, что сделал бы 4 школьных предмета в школах обязательными для углубленного изучения, а вот с 9 класса добавил бы еще 2-3 профильные дисциплины по выбору.
Русский язык, литература, иностранный язык, а также предмет критическое мышление должны изучаться в школах углубленно до 11 класса. Об этом НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Минпросвещения изменит программу обучения в старших классах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, по новым правилам школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Напомним, что раньше обязательным было изучение двух предметов углубленно. Новый образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Володарский раскрыл, что все же есть предметы, которые необходимо изучать углубленно.
«Углубленно надо изучать русский язык, литературу, математику, и я бы ввел еще такой предмет, как критическое мышление. Вообще-то такой предмет уже есть на Западе - Thinking Skills. У нас он тоже появляется. Речь идет о том, чтобы дети не просто получали информацию, но и могли ее обработать, проверить и применить. Если сегодня ты подойдешь к школьнику младших классов и скажешь, что Земля плоская, то ребенок начнет спорить, потому что он читал, что она в виде сплющенного шара. Найдет ссылку на несколько источников и т.п. Русский язык, литература, иностранный язык, Thinking Skills – обязательно должны быть углубленными до 11 класса. В старшей школе в зависимости от того, куда ребенок поступает, я бы разделил потоки учеников на профильные с дополнительными 2-3 предметами с их углубленным изучением и междисциплинарным курсом», - рассказал он.
Также Володарский напомнил, куда в России делись гимназии и другие профильные школы.
«Надо понимать, что «спецшкол» с углубленным изучением тех или иных дисциплин, так называемых гимназий, формально уже давно в России нет. Они, условно говоря, не предусмотрены 273 - ФЗ. Это связано с унификацией системы школьного образования. В свое время, когда гимназии и спецшколы очень хорошо начали развиваться, часть общества стало относиться к этому негативно. В этом видели некую сегрегацию на тех, кто может себе позволить гимназию и тех, кто не может», - подытожил он.
Ранее Володарский заявил НСН, что при сбалансированной учебной программе может выясниться, что для поступления в некоторые вузы не нужно 11 классов школы.
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