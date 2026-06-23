«Углубленно надо изучать русский язык, литературу, математику, и я бы ввел еще такой предмет, как критическое мышление. Вообще-то такой предмет уже есть на Западе - Thinking Skills. У нас он тоже появляется. Речь идет о том, чтобы дети не просто получали информацию, но и могли ее обработать, проверить и применить. Если сегодня ты подойдешь к школьнику младших классов и скажешь, что Земля плоская, то ребенок начнет спорить, потому что он читал, что она в виде сплющенного шара. Найдет ссылку на несколько источников и т.п. Русский язык, литература, иностранный язык, Thinking Skills – обязательно должны быть углубленными до 11 класса. В старшей школе в зависимости от того, куда ребенок поступает, я бы разделил потоки учеников на профильные с дополнительными 2-3 предметами с их углубленным изучением и междисциплинарным курсом», - рассказал он.

Также Володарский напомнил, куда в России делись гимназии и другие профильные школы.

«Надо понимать, что «спецшкол» с углубленным изучением тех или иных дисциплин, так называемых гимназий, формально уже давно в России нет. Они, условно говоря, не предусмотрены 273 - ФЗ. Это связано с унификацией системы школьного образования. В свое время, когда гимназии и спецшколы очень хорошо начали развиваться, часть общества стало относиться к этому негативно. В этом видели некую сегрегацию на тех, кто может себе позволить гимназию и тех, кто не может», - подытожил он.

Ранее Володарский заявил НСН, что при сбалансированной учебной программе может выясниться, что для поступления в некоторые вузы не нужно 11 классов школы.

