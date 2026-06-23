Россиянам рассказали, как уменьшить платежи за ЖКУ летом

По его словам, такой перерасчёт возможен только в случае отсутствия счётчиков, так как при их наличии граждане «просто передают нулевые показания и не платят».

Парламентарий указал, что если счётчиков нет, то для перерасчёта в обязательном порядке потребуется акт о технической невозможности их установки.

«Акт выдаётся, если установка требует капремонта или реконструкции инженерных систем; невозможно соблюсти требования к месту установки; нет возможности обслуживать прибор или снимать показания», — пояснил Свищев.

Депутат добавил, что если управляющая компания затягивает с перерасчётом, то гражданин может обратиться с жалобой в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру или суд.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что стоит предоставить россиянам возможность отрабатывать долги по коммуналке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

