Россиянам рассказали, как уменьшить платежи за ЖКУ летом
Россияне, которые отсутствовали дома летом, могут получить перерасчёт за жилищно-коммунальные услуги. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
По его словам, такой перерасчёт возможен только в случае отсутствия счётчиков, так как при их наличии граждане «просто передают нулевые показания и не платят».
Парламентарий указал, что если счётчиков нет, то для перерасчёта в обязательном порядке потребуется акт о технической невозможности их установки.
«Акт выдаётся, если установка требует капремонта или реконструкции инженерных систем; невозможно соблюсти требования к месту установки; нет возможности обслуживать прибор или снимать показания», — пояснил Свищев.
Депутат добавил, что если управляющая компания затягивает с перерасчётом, то гражданин может обратиться с жалобой в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру или суд.
Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что стоит предоставить россиянам возможность отрабатывать долги по коммуналке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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