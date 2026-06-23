Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ

Как пишет RT, в ходе совещания с членами правительства он указал, что задача купирования этих угроз, в первую очередь, «лежит на плечах Минобороны и других силовых ведомств».

«Вместе с тем и правительство тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия готова адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».