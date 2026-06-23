Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ
Украина наносит ударов по гражданской инфраструктуре с целью создать проблемы «с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Как пишет RT, в ходе совещания с членами правительства он указал, что задача купирования этих угроз, в первую очередь, «лежит на плечах Минобороны и других силовых ведомств».
«Вместе с тем и правительство тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия готова адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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