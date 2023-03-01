Владимир Соловьёв заступился за подростков из «ЧВК Рёдан»
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал людей не лезть в субкультуру подростков «ЧВК Рёдан», назвав все происходящее фикцией.
По его словам, «ЧВК Рёдан» не несет никакой угрозы и просто является субкультурой 14-летних подростков. Журналист отметил, что чиновники повелись на провокацию и принялись запрещать всё подряд.
Телеведущий также заявил о риске увеличения количества самоубийств среди подростков из-за начавшегося давления на них и растущей паники вокруг «ЧВК Рёдан».
Ранее член СПЧ Ева Меркачева также заявила, что что бороться с «ЧВК Рёдан» нет необходимости. По её словам, подростки всегда сбиваются в некие общности по интересам.
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