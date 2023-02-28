В Кремле назвали «Редан» псевдосубкультурой

Необходимо пресекать противоправные действия неформального молодежного движения «Редан», подобная псевдосубкультура не несет ничего хорошего молодому поколению. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он отметил, что в Кремле обратили внимание на такое молодежное движение.

Так, по данным СМИ, в московском торговом центре «Авиапарк», начиная с 22 февраля, регулярно происходят драки с участием анимешников, объединившихся в группировку «ЧВК Редан».

Ранее директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников заявил НСН, что за молодежной группировкой ЧВК «Редан», сторонников которой задерживают в разных городах России, стоят западные кураторы.

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ТЕГИ:КремльЧВК
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