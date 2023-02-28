В Кремле назвали «Редан» псевдосубкультурой
Необходимо пресекать противоправные действия неформального молодежного движения «Редан», подобная псевдосубкультура не несет ничего хорошего молодому поколению. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что в Кремле обратили внимание на такое молодежное движение.
Так, по данным СМИ, в московском торговом центре «Авиапарк», начиная с 22 февраля, регулярно происходят драки с участием анимешников, объединившихся в группировку «ЧВК Редан».
Ранее директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников заявил НСН, что за молодежной группировкой ЧВК «Редан», сторонников которой задерживают в разных городах России, стоят западные кураторы.
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