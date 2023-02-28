В Кремле назвали «Редан» псевдосубкультурой

Он отметил, что в Кремле обратили внимание на такое молодежное движение.



Так, по данным СМИ, в московском торговом центре «Авиапарк», начиная с 22 февраля, регулярно происходят драки с участием анимешников, объединившихся в группировку «ЧВК Редан».

Ранее директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников заявил НСН, что за молодежной группировкой ЧВК «Редан», сторонников которой задерживают в разных городах России, стоят западные кураторы.

