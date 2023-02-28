В СПЧ заявили, что бороться с «ЧВК Рёдан» нет необходимости
Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что подростки всегда сбиваются в некие общности по интересам, сообщает NEWS.ru.
Комментируя инциденты с членами «ЧВК Рёдан» она отметила, что раньше проблемными были гопники и скинхеды, теперь же появляются новые течения.
По её мнению, бороться с подобными движениями нет смысла, однако пресекать агрессию и предотвращать драки - необходимо.
«Нужно обязательно провести тщательно разбирательство. Но не для того, чтобы наказать организацию, а для выявления конкретного организатора. Потому что версия с провокатором кажется мне самой правдоподобной», — заключила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нНеобходимо пресекать противоправные действия неформального молодежного движения «Рёдан», подобная псевдосубкультура не несёт ничего хорошего молодому поколению, сообщает НСН.
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