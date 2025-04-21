Владимир Путин ужесточил закон об иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который признает иноагентами еще и тех людей, кто содействует международным организациям, в работе которых не участвует Россия.
Согласно новому указу, этот статус также будет присвоен тем лицам, кто будет вовлекать россиян в сбор информации о военно-технической деятельности страны. Эти сведения могут быть использованы против государства, отмечается в новом законе.
Поправка к законопроекту об иноагентах была внесена в Госдуму почти 400 депутатами. На прошлой неделе Совет Федерации также поддержал ее большинством голосов. С момента подписания президентом она вступила в законную силу.
Ранее Совет Федерации одобрил документ, вводящий полный запрет иноагентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru