Владимир Путин ужесточил закон об иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который признает иноагентами еще и тех людей, кто содействует международным организациям, в работе которых не участвует Россия.

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Согласно новому указу, этот статус также будет присвоен тем лицам, кто будет вовлекать россиян в сбор информации о военно-технической деятельности страны. Эти сведения могут быть использованы против государства, отмечается в новом законе.

Поправка к законопроекту об иноагентах была внесена в Госдуму почти 400 депутатами. На прошлой неделе Совет Федерации также поддержал ее большинством голосов. С момента подписания президентом она вступила в законную силу.

Ранее Совет Федерации одобрил документ, вводящий полный запрет иноагентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью, напоминает НСН.

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ФОТО: Сайт Кремля
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