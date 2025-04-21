Владимир Путин ужесточил закон об иноагентах

Согласно новому указу, этот статус также будет присвоен тем лицам, кто будет вовлекать россиян в сбор информации о военно-технической деятельности страны. Эти сведения могут быть использованы против государства, отмечается в новом законе.

Поправка к законопроекту об иноагентах была внесена в Госдуму почти 400 депутатами. На прошлой неделе Совет Федерации также поддержал ее большинством голосов. С момента подписания президентом она вступила в законную силу.

Ранее Совет Федерации одобрил документ, вводящий полный запрет иноагентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью, напоминает НСН.

