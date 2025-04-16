Совфед одобрил законы об иноагентах и релокантах
Совет Федерации РФ одобрил законы, которые ужесточают иноагентское законодательство. Об этом сообщает пресс-служба палаты.
В частности, сенаторами был одобрен документ, вводящий полный запрет иноагентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью.
Также принят законопроект, согласно которому лицо может быть признано иноагентом за содействие исполнению направленных против России решений международных организаций, в которых Москва не участвует. При этом за данное правонарушение, совершённое из корыстных побуждений, а также за призывы к санкциям и дискредитацию армии, предусматривается лишение свободы с конфискацией имущества.
Помимо этого, Совфедом был одобрен документ, который позволит заочно судить уехавших из РФ граждан (релокантов) по ряду уголовных статей.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что народную артистку СССР Аллу Пугачёву до сих пор не признали иноагентом из-за оставшихся у неё в РФ связей, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украинские АЗС обяжут добавлять биоэтанол в бензин
- Группа Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов 31 мая
- СМИ: Стюардесса не работала два года и получала 100 тысяч рублей в месяц
- Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом и Брянской областью
- Концерт рэпера Offset в Москве перенесли на 26 апреля
- Банду мошенников осудят за обман 17 пенсионеров
- Кинокомпания «2Д Фильм» признана банкротом
- Совфед одобрил законы об иноагентах и релокантах
- Итальянские власти потребовали от банка UniCredit уйти из России
- МО РФ: Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru