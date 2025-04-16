Совфед одобрил законы об иноагентах и релокантах

В частности, сенаторами был одобрен документ, вводящий полный запрет иноагентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью.

Также принят законопроект, согласно которому лицо может быть признано иноагентом за содействие исполнению направленных против России решений международных организаций, в которых Москва не участвует. При этом за данное правонарушение, совершённое из корыстных побуждений, а также за призывы к санкциям и дискредитацию армии, предусматривается лишение свободы с конфискацией имущества.

Помимо этого, Совфедом был одобрен документ, который позволит заочно судить уехавших из РФ граждан (релокантов) по ряду уголовных статей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что народную артистку СССР Аллу Пугачёву до сих пор не признали иноагентом из-за оставшихся у неё в РФ связей, сообщает RT.

