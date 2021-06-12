Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России

Владимир Путин подчеркнул значение праздника, который «знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений». Президент напомнил, что «это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков».

«Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина и граждан страны с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

