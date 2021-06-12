Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России

Глава государства Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России на церемонии вручения государственных премий и награждения героев труда. Она состоялась 12 июня в Кремле.

«Рад приветствовать вас в Кремле и прежде всего поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником, с Днем России», - сказал президент РФ.

Музеи Подмосковья отметят День России праздничными программами

Владимир Путин подчеркнул значение праздника, который «знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений». Президент напомнил, что «это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков».

«Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина и граждан страны с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПоздравлениеПраздникДень РоссииВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры