Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России
Глава государства Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России на церемонии вручения государственных премий и награждения героев труда. Она состоялась 12 июня в Кремле.
«Рад приветствовать вас в Кремле и прежде всего поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником, с Днем России», - сказал президент РФ.
Владимир Путин подчеркнул значение праздника, который «знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений». Президент напомнил, что «это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков».
«Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», - подчеркнул Владимир Путин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина и граждан страны с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
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