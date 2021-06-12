Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина и граждан страны с Днем России, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко назвал Россию «великой страной с уникальной историей и бесценным культурным наследием».

«Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя ее авторитет на международной арене», — говорится в поздравлении белорусского президента.

Глава республики выразил уверенность, что в «закаленных в противостоянии современным угрозам» отношениях Белоруссии и РФ будут появляться новые направления сотрудничества в интересах двух стран и их народов.

Также Лукашенко направил поздравления с Днем России премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

