Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина и граждан страны с Днем России, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко назвал Россию «великой страной с уникальной историей и бесценным культурным наследием».
«Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя ее авторитет на международной арене», — говорится в поздравлении белорусского президента.
Глава республики выразил уверенность, что в «закаленных в противостоянии современным угрозам» отношениях Белоруссии и РФ будут появляться новые направления сотрудничества в интересах двух стран и их народов.
Также Лукашенко направил поздравления с Днем России премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.
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