Музеи Подмосковья отметят День России праздничными программами

Государственные музеи Московской области подготовили обширную программу к Дню России 12 июня. Отметить праздник в предстоящие выходные дни пригласили всех в региональном министерстве культуры.

В праздничном расписании муниципальных музеев – мастер-классы, экскурсии, выставки, интерактивные программы, концерты. В общей сложности музеи ожидают принять не менее 20 тысяч посетителей. Все активности проводятся с соблюдением эпидемиологических мер безопасности по противодействию распространения коронавируса, отмечает «Радио 1».

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Так, 12 июня в 12.00 и 14.00 в детском центре «Экспонариум» историко-художественного музея «Новый Иерусалим» пройдёт детское мероприятие «Их имена – гордость России». В Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина в этот же день состоится лекция «Военные лазареты в Вязёмах», откроется экспозиция «Эмалевая шкатулка».

В усадьбе Даровое намечен экофестиваль «Птичьи трели». В историко-художественном музее Серпухова 12 июня на 11.00 назначена пешая экскурсия «С Чеховым по городу С…», а в три часа дня желающие могут принять участие в тематической экскурсии ко Дню России по залам музея.

В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского 12 июня будет представлена семейная программа «Наша Родина – Россия». В Усадьбе «Мураново» имени Ф.И. Тютчева праздновать будут все три выходных дня – 12, 13 и 14 июня. Запланированы, в частности, концерт в Выставочном зале; мастер-классы по изготовлению игрушек из дерева и карнавальных масок.

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В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» и Музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 12 июня пройдут праздничные концерты.

Проект «Большие выходные с музеем» в течение трёх дней будет завлекать посетителей в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике. В программе - интерактивное занятие для взрослых и детей, игры, будет функционировать лекторий, состоятся авторские экскурсии.

День России в Музее народных художественных промыслов отметят фотосессией в народных костюмах, песенным флешмобом «Поющий музей» и мастер-классом «Россияночка». В Военно-техническом музее 12 июня пройдут соревнования «День России – день народа».

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Фото: njerusalem.ru
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