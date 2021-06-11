Музеи Подмосковья отметят День России праздничными программами

Так, 12 июня в 12.00 и 14.00 в детском центре «Экспонариум» историко-художественного музея «Новый Иерусалим» пройдёт детское мероприятие «Их имена – гордость России». В Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина в этот же день состоится лекция «Военные лазареты в Вязёмах», откроется экспозиция «Эмалевая шкатулка».

В усадьбе Даровое намечен экофестиваль «Птичьи трели». В историко-художественном музее Серпухова 12 июня на 11.00 назначена пешая экскурсия «С Чеховым по городу С…», а в три часа дня желающие могут принять участие в тематической экскурсии ко Дню России по залам музея.

В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского 12 июня будет представлена семейная программа «Наша Родина – Россия». В Усадьбе «Мураново» имени Ф.И. Тютчева праздновать будут все три выходных дня – 12, 13 и 14 июня. Запланированы, в частности, концерт в Выставочном зале; мастер-классы по изготовлению игрушек из дерева и карнавальных масок.