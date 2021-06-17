Счётная палата РФ призвала ужесточить условия участия в льготной ипотеке

Счётная палата проанализировала действующие в России программы льготной ипотеки и предложила внести в них коррективы, сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению аудиторов, нужно ужесточить условия участия в льготной ипотеке, а именно предоставлять её только тем гражданам, которые будут признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Либо разрешить участие в программе всем, но только один раз.

В Счётной палате считают, что стимулировать спрос на жильё следует путём повышения доходов населения, а не снижения ипотечных ставок. В частности, льготная ипотека позволила предотвратить массовое банкротство застройщиков и обеспечить устойчивый спрос на строящееся жильё, однако стоимость квартир в ряде регионов резко выросла, сделав их ещё менее доступными.

Льготная ипотека со ставкой до 6,5 процента была запущена в России весной 2020 года. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить её до 1 июля 2022 года, сообщает RT. По его словам, в этом случае предельный размер кредита для всех регионов составит три миллиона рублей, а ставку немного поднимут - до 7% годовых.

