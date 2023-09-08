Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

По его словам, он проголосовал 8 сентября «не отходя от рабочего места», и отметил, что голосует электронно «уже второй раз».

«Мы не всегда можем покинуть рабочее место, а голосование – наш общий долг. Но электронное голосование дает возможность выполнить этот долг, находясь на рабочем месте», – заключил Машков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы, однако вместо дистанционного электронного голосования он выбрал привычный способ, посетив для этого избирательный участок № 182 в московской школе №1799, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».