Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы, сообщили в пресс-службе нижней палате парламента.

Уточняется, что политик отдал свой голос в избирательном участке №75 Пресненского района столицы.

В выборах мэра участвуют пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутат от КПРФ Леонид Зюганов, «справедливоросс» Дмитрий Гусев, а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышок (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»_.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинВыборы Мэра Москвы

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