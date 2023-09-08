Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы
8 сентября 202311:18
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы, сообщили в пресс-службе нижней палате парламента.
Уточняется, что политик отдал свой голос в избирательном участке №75 Пресненского района столицы.
В выборах мэра участвуют пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутат от КПРФ Леонид Зюганов, «справедливоросс» Дмитрий Гусев, а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышок (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»_.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru