В Роспатент подали заявки на регистрацию нового названия кофеен Starbucks в России

МЧС: Частично рухнувший дом в Омске может обвалиться с другой стороны

Инженерное судно горит в Калининградской области

Президент России подписал указ, по которому один день службы на границе в зоне спецоперации считается за два

МИД Черногории объявил о высылке сотрудника посольства России

Пекин благодарен Москве за поддержку после визита Нэнси Пелоси на Тайвань

В Госдуму внесён законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов