В Роспатент подали заявки на регистрацию нового названия кофеен Starbucks в России

Совладелец российской сети кофеен, ранее принадлежащей Sturbucks ресторатор Антон Пинский подал в Роспатент на регистрацию три новых варианта названия, сообщает РБК.

Это - Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

Starbucks «уходит» из России

По условиям сделки со Starbucks, в новых заведениях будет полностью новое меню, однако формат кофейни сохранится.

Ранее сеть кофеен Starbucks официально объявила об уходе из России.

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ФОТО: РИА Новости
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