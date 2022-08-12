В Роспатент подали заявки на регистрацию нового названия кофеен Starbucks в России
12 августа 202219:15
Совладелец российской сети кофеен, ранее принадлежащей Sturbucks ресторатор Антон Пинский подал в Роспатент на регистрацию три новых варианта названия, сообщает РБК.
Это - Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.
По условиям сделки со Starbucks, в новых заведениях будет полностью новое меню, однако формат кофейни сохранится.
Ранее сеть кофеен Starbucks официально объявила об уходе из России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru