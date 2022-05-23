Сеть кофеен Starbucks официально объявила об уходе из России

Американская сеть кофеен Starbucks объявила об окончательном уходе с российского рынка. Сотрудникам заведений пообещали выплатить компенсацию в размере шести зарплат, а также помощь в трудоустройстве. Оператор «Кофе Сирена» управлял 130 кофейнями сети.

Starbucks окончательно уйдет из России
В марте сеть приостановила деятельность в России на фоне военной операции на Украине. Тогда компания временно закрыла свои кафе в крупных городах страны и пообещала «оказать поддержку почти двум тысячам партнеров в России».


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ФОТО: РИА Новости
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