Сеть кофеен Starbucks официально объявила об уходе из России
23 мая 202217:30
Американская сеть кофеен Starbucks объявила об окончательном уходе с российского рынка. Сотрудникам заведений пообещали выплатить компенсацию в размере шести зарплат, а также помощь в трудоустройстве. Оператор «Кофе Сирена» управлял 130 кофейнями сети.
В марте сеть приостановила деятельность в России на фоне военной операции на Украине. Тогда компания временно закрыла свои кафе в крупных городах страны и пообещала «оказать поддержку почти двум тысячам партнеров в России».
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23 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru