Владельцы московских ТЦ предложили оплатить работу COVID-патрулей
Президент Союза торговых центров Булат Шакиров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что крупнейшие московские ТЦ готовы за свой счёт профинансировать дополнительные ковидные патрули.
По его словам, владельцы торговых центров предложили столичным властям оплатить работу дополнительных групп из сотрудников полиции или Росгвардии, которые вели бы «предупредительную и профилактическую работу», а также отслеживали соблюдение социальной дистанции и масочного режима.
Ранее в Москве стали штрафовать пассажиров общественного транспорта за спущенные на подбородок защитные маски.
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