В Москве стали штрафовать граждан за спущенную маску

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что в общественном транспорте Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима, сообщает РИА Новости.

По его словам, контролеры в метро и наземном транспорте столицы стали штрафовать не только граждан без маски, но и тех пассажиров, которые спускают её на подбородок.

«Маска защищает, когда надета правильно - полностью закрывает нос и рот... Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», - подчеркнул Султанов.

Он добавил, что число мобильных групп контролеров в поездах метрополитена увеличено на 50%, а штраф за отсутствие маски составляет пять тысяч рублей.

Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова заявила, что маску необходимо менять в среднем раз в два-три часа, сообщают «Невские новости».

