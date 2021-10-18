В Москве стали штрафовать граждан за спущенную маску
Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что в общественном транспорте Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима, сообщает РИА Новости.
По его словам, контролеры в метро и наземном транспорте столицы стали штрафовать не только граждан без маски, но и тех пассажиров, которые спускают её на подбородок.
«Маска защищает, когда надета правильно - полностью закрывает нос и рот... Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», - подчеркнул Султанов.
Он добавил, что число мобильных групп контролеров в поездах метрополитена увеличено на 50%, а штраф за отсутствие маски составляет пять тысяч рублей.
Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова заявила, что маску необходимо менять в среднем раз в два-три часа, сообщают «Невские новости».
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