Владельцев электромобилей с марта бесплатно пустят по платным трассам
Владельцы электромобилей с марта нынешнего года смогут бесплатно проезжать по платным трассам. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ. Плата не будет взиматься как с автомобилей отечественного, так и зарубежного производства.
Водителю для получения бесплатного проезда необходимо обратиться в офис поддержки пользователей ООО «Автодор - Платные дороги», предоставить документы, подтверждающие оснащение авто только электродвигателем, и предоставить транспондер T-pass, уточнил замминистра экономического развития Максим Колесников, передает ТАСС.
На электромобиле можно будет проехать по трассам М-1 «Беларусь» (в том числе «Обход Одинцова»), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань и Центральной кольцевой автодороге.
Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пообещал, что в перспективе Lada e-Largus станет самым доступным российским электромобилем, при этом озвучивать его стоимость менеджер отказался. Он пояснил свои надежды тем, что машина будет отечественной, кроме того «АвтоВАЗ» надеется получить при производстве максимальную поддержку от государства.
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