Глава «АвтоВАЗа» пообещал россиянам самый доступный российский электромобиль

Собеседник агентства отметил, что цена нового автомобиля будет конкурентной. Связано это с тем, отметил Соколов, что машина будет отечественной, также «АвтоВАЗ» надеется получить при производстве максимальную поддержку от государства.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами заявил, что долю российских автомобилей на внутреннем рынке планируется увеличить с 40% до 80% к 2030 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

