Глава «АвтоВАЗа» пообещал россиянам самый доступный российский электромобиль
В будущем Lada e-Largus будет самым доступным российским электромобилем, однако озвучивать его стоимость пока рано. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.
Собеседник агентства отметил, что цена нового автомобиля будет конкурентной. Связано это с тем, отметил Соколов, что машина будет отечественной, также «АвтоВАЗ» надеется получить при производстве максимальную поддержку от государства.
Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами заявил, что долю российских автомобилей на внутреннем рынке планируется увеличить с 40% до 80% к 2030 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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