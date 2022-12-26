Глава «АвтоВАЗа» пообещал россиянам самый доступный российский электромобиль

В будущем Lada e-Largus будет самым доступным российским электромобилем, однако озвучивать его стоимость пока рано. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

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Собеседник агентства отметил, что цена нового автомобиля будет конкурентной. Связано это с тем, отметил Соколов, что машина будет отечественной, также «АвтоВАЗ» надеется получить при производстве максимальную поддержку от государства.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами заявил, что долю российских автомобилей на внутреннем рынке планируется увеличить с 40% до 80% к 2030 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Каса
ТЕГИ:Электромобили"автоваз"
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