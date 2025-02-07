Владельца интернет-газеты Barents Observer признали нежелательным в России

В Генпрокуратуре отметили, что издание публикует антироссийские материалы, а их подготовкой занимаются лица, признанные в России иноагентами или внесенные в реестр террористов и экстремистов.

Ранее Минюст РФ включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, канадскую «Корпорацию Открытый текст», французский «Независимый институт философии», немецкую «Сеть журналистов в бедственном положении» и чешскую «Компелсон», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

