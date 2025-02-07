Владельца интернет-газеты Barents Observer признали нежелательным в России
Норвежская организация The Independent Barents Observer AS признана нежелательной на территории России, сообщила Генеральная прокуратура РФ.
В сообщении ведомства уточняется, что деятельность иностранной неправительственной организации The Independent Barents Observer AS из Норвегии, которая владеет интернет-изданием The Barents Observer, признана нежелательной.
В Генпрокуратуре отметили, что издание публикует антироссийские материалы, а их подготовкой занимаются лица, признанные в России иноагентами или внесенные в реестр террористов и экстремистов.
Ранее Минюст РФ включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, канадскую «Корпорацию Открытый текст», французский «Независимый институт философии», немецкую «Сеть журналистов в бедственном положении» и чешскую «Компелсон», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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