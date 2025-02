Владельца интернет-газеты Barents Observer признали нежелательным в России

Норвежская организация The Independent Barents Observer AS признана нежелательной на территории России, сообщила Генеральная прокуратура РФ.

В сообщении ведомства уточняется, что деятельность иностранной неправительственной организации The Independent Barents Observer AS из Норвегии, которая владеет интернет-изданием The Barents Observer, признана нежелательной.