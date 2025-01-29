Реестр ущерба Украины признали в России нежелательной организацией

На сайте организации критикуется внешняя политика России, а также действия российской армии на Украине.

Реестр был основан Советом Европы в Гааге в 2023 году. Решение о создании реестра поддержали 46 стран—членов Совета Европы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль называл его «реальным механизмом для компенсации» нанесенного стране ущерба.

Ранее на этой неделе Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России Французского института философии.







