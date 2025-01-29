Реестр ущерба Украины признали в России нежелательной организацией

Генпрокуратура объявила Реестр данных об ущербе на Украине (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine) нежелательной организацией на территории России. Как сообщила пресс-служба ведомства, ее деятельность направлена на «нарушение территориальной целостности нашей страны, подрыв экономических основ государства, дестабилизацию социально-политической обстановки».

Минюст расширил перечень нежелательных в России иностранных НПО

На сайте организации критикуется внешняя политика России, а также действия российской армии на Украине.

Реестр был основан Советом Европы в Гааге в 2023 году. Решение о создании реестра поддержали 46 стран—членов Совета Европы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль называл его «реальным механизмом для компенсации» нанесенного стране ущерба.

Ранее на этой неделе Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России Французского института философии.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаГенпрокуратура Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры