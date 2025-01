Реестр ущерба Украины признали в России нежелательной организацией

Генпрокуратура объявила Реестр данных об ущербе на Украине (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine) нежелательной организацией на территории России. Как сообщила пресс-служба ведомства, ее деятельность направлена на «нарушение территориальной целостности нашей страны, подрыв экономических основ государства, дестабилизацию социально-политической обстановки».