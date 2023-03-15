Владелец Zara и Bershka назвал условие возвращения в Россию
Испанская группа Inditex назвала условие возвращения популярных брендов одежды и обуви в Россию, сообщают СМИ.
Владелец Zara, Pull&Bear, Bershka и других известных брендов заявил о готовности вернуться в Россию. Однако для этого в стране должна измениться ситуация, сообщили в компании.
Inditex является одним из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви.
Магазины Bershka могут открыться в РФ под названием Ecru, сообщила ранее глава департамента торговой недвижимости Ольга Антонова. По ее словам, магазины сети пройдут редизайн, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Минпросвещения: отменять ЕГЭ без широкого экспертного обсуждения нельзя
- Пентагон предложил Зеленскому самостоятельно решить вопрос с Артемовском
- Военкор Сладков сообщил об отражении атаки ВСУ в Запорожской области
- Путин назначил члена правительства ЛНР и.о. главы Чукотки
- СМИ: банк Credit Suisse попросил помощи у швейцарских регуляторов
- Шойгу провел телефонные переговоры с шефом Пентагона
- Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook
- Сооснователь группы Pink Floyd подаст в суд из-за отмены концертов в Германии
- «Не экологично?»: Песков предложил США не летать там, «где не положено»
- Владелец Zara и Bershka назвал условие возвращения в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru