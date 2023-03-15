Владелец Zara и Bershka назвал условие возвращения в Россию

Владелец Zara, Pull&Bear, Bershka и других известных брендов заявил о готовности вернуться в Россию. Однако для этого в стране должна измениться ситуация, сообщили в компании.

Inditex является одним из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви.

Магазины Bershka могут открыться в РФ под названием Ecru, сообщила ранее глава департамента торговой недвижимости Ольга Антонова. По ее словам, магазины сети пройдут редизайн, передает НСН.

