Владелец Zara и Bershka назвал условие возвращения в Россию

Испанская группа Inditex назвала условие возвращения популярных брендов одежды и обуви в Россию, сообщают СМИ.

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Владелец Zara, Pull&Bear, Bershka и других известных брендов заявил о готовности вернуться в Россию. Однако для этого в стране должна измениться ситуация, сообщили в компании.

Inditex является одним из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви.

Магазины Bershka могут открыться в РФ под названием Ecru, сообщила ранее глава департамента торговой недвижимости Ольга Антонова. По ее словам, магазины сети пройдут редизайн, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияМагазиныБрендОдежда
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