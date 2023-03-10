Магазины Bershka в РФ могут открыться под новым названием
Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Ольга Антонова заявила, что магазины Bershka могут открыться в России весной 2023 года, сообщает ТАСС.
По её словам, сеть может сменить название на Ecru и откроется после обновления и редизайна.
«Всё идет по плану. Магазины, ранее принадлежавшие Inditex, среди которых Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, открывает тот же партнёр после обновления и редизайна», - отметила она.
Ранее испанская компания Inditex, продала свои подразделения в России ливанской группе Daher, помле чего стало возможным возвращение в РФ брендов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 311 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 663 / сут.
- Пригожин объявил о наборе в ЧВК «Вагер»
- Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
- ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину остался стабильно высоким
- Госдума одобрила свыше ста законопроектов Верховного суда
- Первый в России памятник героям спецоперации появился в Тамбовской области
- СМИ: торговый центр загорелся на юго-востоке Москвы
- МИД: Незаконно осужденный в Литве россиянин Мель вернулся в Россию
- Акинфеев и Дасаев вошли в топ-50 лучших голкиперов мира
- Минобороны: США не опровергли факты своих биоисследований
- «Яндекс» перевел сотрудников на гибридный график с возможностью работы за рубежом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru