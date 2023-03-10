Магазины Bershka в РФ могут открыться под новым названием

Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Ольга Антонова заявила, что магазины Bershka могут открыться в России весной 2023 года, сообщает ТАСС.

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По её словам, сеть может сменить название на Ecru и откроется после обновления и редизайна.

«Всё идет по плану. Магазины, ранее принадлежавшие Inditex, среди которых Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, открывает тот же партнёр после обновления и редизайна», - отметила она.

Ранее испанская компания Inditex, продала свои подразделения в России ливанской группе Daher, помле чего стало возможным возвращение в РФ брендов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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