Владелец «Спартака» Леонид Федун заразился коронавирусом
Вице-президент «Лукойла», владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе «Спартака». Других подробностей, например, о состоянии Федуна не сообщается.
Напомним, Леонид Федун входит в двадцатку самых богатых бизнесменов России. Как пишет РБК, его состояние, по данным Forbes, оценивается в $6,3 млрд.
Накануне стало известно, что коронавирус диагностирован у главы министерства культуры Ольги Любимовой. Как пишет РИА Новости, об этом заявила её пресс-секретарь Анна Усачева.
Она подчеркнула, что заболевание у министра протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации Ольги Любимовой «речи не идет».
Также она добавила, что министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, а также участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах, подчеркивают «Известия».
На время болезни Любимовой руководить Минкультом будет её первый заместитель Сергей Обрывалин. Кроме того, все сотрудники ведомства сдали тесты на коронавирус, сообщает телеканал 360.
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