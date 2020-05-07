Владелец «Спартака» Леонид Федун заразился коронавирусом

Вице-президент «Лукойла», владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе «Спартака». Других подробностей, например, о состоянии Федуна не сообщается.

Напомним, Леонид Федун входит в двадцатку самых богатых бизнесменов России. Как пишет РБК, его состояние, по данным Forbes, оценивается в $6,3 млрд.

Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина

Накануне стало известно, что коронавирус диагностирован у главы министерства культуры Ольги Любимовой. Как пишет РИА Новости, об этом заявила её пресс-секретарь Анна Усачева.

Она подчеркнула, что заболевание у министра протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации Ольги Любимовой «речи не идет».

Также она добавила, что министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, а также участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах, подчеркивают «Известия».

На время болезни Любимовой руководить Минкультом будет её первый заместитель Сергей Обрывалин. Кроме того, все сотрудники ведомства сдали тесты на коронавирус, сообщает телеканал 360.


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ФОТО: РИА Новости
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