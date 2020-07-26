Владелец «РЕСО» компенсирует азербайджанцам в Москве ущерб от армянских погромов

Миллиардер заявил, что ему стыдно за тех, «кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма, избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности».

Он также считает, что «необходимо остановить тех, кто из-за пределов России провоцирует сородичей на экстремизм», сообщает ИА REGNUM.

Напомним, около 25 человек были задержаны сотрудниками полиции в ночь с 23 на 24 июля на юго-востоке Москвы, в районе Марьино, за участие в хулиганстве и разбое на фоне обострения армяно-азербайджанского конфликта.

Ранее первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин в беседе с НСН выразил уверенность, что в Москве удастся локализовать конфликт между азербайджанцами и армянами.

«Я не думаю, что у нас здесь в России это противостояние будет развиваться. Здесь нет соответствующей почвы. Это провокационные группки между собой разбираются на финансовой основе какой-то...Я убеждён, что здесь не будет продолжения того, что находится на территории между Арменией и Азербайджаном», - сказал депутат.

