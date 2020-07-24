В Госдуме заявили, что армянам и азербайджанцам в России делить нечего
Первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин в беседе с НСН выразил уверенность, что в Москве удастся локализовать конфликт между азербайджанцами и армянами.
За два дня в Москве произошло уже две стычки между уроженцами Армении и Азербайджана. Сначала массовая драка в районе Марьино, в результате которой было задержано около 30 человек, а теперь в Саларьево в Новомосковском округе, о чём сообщил «Интерфакс». В результате потасовки в кафе «Армянский дом» выбиты стёкла, при столкновении применялись биты и арматура.
Первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН заявил, что в России нет почвы для развития армяно-азербайджанского противостояния, отметив, что силовики смогут разобраться с этим конфликтом и его локализовать.
«Я не думаю, что у нас здесь в России это противостояние будет развиваться. Здесь нет соответствующей почвы. Это провокационные группки между собой разбираются на финансовой основе какой-то. По рабочим местам, по откатам, по делёжке. У них здесь в России делить нечего, вопросы все там, между двух государств. Я считаю, что достаточно будет силовых воздействий для того, чтобы разобраться с причиной этой драки и локализовать её в Москве. Я убеждён, что здесь не будет продолжения того, что находится на территории между Арменией и Азербайджаном», - сказал депутат.
Ранее фуры с фруктами из Армении не пустили в агрокомплекс «Фуд Сити», который контролируют выходцы из Азербайджана.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
801 тыс.+5 811 / сут.
Умерли
13 046+154 / сут.
Выздоровели
589 тыс.+8 444 / сут.
- Минфин открестился от новых сборов с продажи алкоголя и табака
- Россия и США проконсультируют друг друга по безопасности в космосе
- Новая массовая драка уроженцев Армении и Азербайджана произошла в Москве
- Российскую вакцину от коронавируса начнут испытывать на людях с 27 июля
- Правительство России разрешит въезд англичанам, туркам и танзанийцам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru