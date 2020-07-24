В Госдуме заявили, что армянам и азербайджанцам в России делить нечего

«Я не думаю, что у нас здесь в России это противостояние будет развиваться. Здесь нет соответствующей почвы. Это провокационные группки между собой разбираются на финансовой основе какой-то. По рабочим местам, по откатам, по делёжке. У них здесь в России делить нечего, вопросы все там, между двух государств. Я считаю, что достаточно будет силовых воздействий для того, чтобы разобраться с причиной этой драки и локализовать её в Москве. Я убеждён, что здесь не будет продолжения того, что находится на территории между Арменией и Азербайджаном», - сказал депутат.

Ранее фуры с фруктами из Армении не пустили в агрокомплекс «Фуд Сити», который контролируют выходцы из Азербайджана.

