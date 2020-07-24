В Госдуме заявили, что армянам и азербайджанцам в России делить нечего

Первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин в беседе с НСН выразил уверенность, что в Москве удастся локализовать конфликт между азербайджанцами и армянами.

За два дня в Москве произошло уже две стычки между уроженцами Армении и Азербайджана. Сначала массовая драка в районе Марьино, в результате которой было задержано около 30 человек, а теперь в Саларьево в Новомосковском округе, о чём сообщил «Интерфакс». В результате потасовки в кафе «Армянский дом» выбиты стёкла, при столкновении применялись биты и арматура.

Первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН заявил, что в России нет почвы для развития армяно-азербайджанского противостояния, отметив, что силовики смогут разобраться с этим конфликтом и его локализовать.

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«Я не думаю, что у нас здесь в России это противостояние будет развиваться. Здесь нет соответствующей почвы. Это провокационные группки между собой разбираются на финансовой основе какой-то. По рабочим местам, по откатам, по делёжке. У них здесь в России делить нечего, вопросы все там, между двух государств. Я считаю, что достаточно будет силовых воздействий для того, чтобы разобраться с причиной этой драки и локализовать её в Москве. Я убеждён, что здесь не будет продолжения того, что находится на территории между Арменией и Азербайджаном», - сказал депутат.

Ранее фуры с фруктами из Армении не пустили в агрокомплекс «Фуд Сити», который контролируют выходцы из Азербайджана.

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Фото: arcakh24.info
ТЕГИ:АзербайджанАрменияРоссия
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