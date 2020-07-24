«Абрикосовая война» в Москве. Чем закончится конфликт диаспор?

Массовая драка, в которой участвовали армяне и азербайджанцы, случилась в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы. В ней участвовали около 30 человек. Конфликт был пресечен прибывшими сотрудниками Росгвардии. По данным столичного УМВД, задержаны около 25 человек. Одного из участников с резаной раной доставили в больницу.

Этот конфликт стал самым тревожным проявлением тенденции к переносу напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном на российскую почву. До сей поры трения между представителями двух этих стран возникали только на торговых площадках, когда одна сторона чинила другой препятствия в торговле. Как это было, например, на агрорынке «Фуд Сити» в Новой Москве.

В конце минувшей недели несколько десятков фур с фруктами из Армении не смогли попасть на территорию агрокомплекса, который контролируют уроженцы Азербайджана, миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев. Администрация «Фуд Сити» сначала вывела армянские фуры за территорию рынка, а затем попросила армянских торговцев «убрать коробки и рекламу, где есть что-то армянское». В историю, которую назвали «абрикосовой войной», пришлось вмешаться столичному правительству. А накануне стало известно, что армянские продукты исчезли из торговых центров сети «Твой дом», которая, как напоминает РБК, принадлежит компании «Крокус групп» Араза Агаларова.



Отношения между Арменией и Азербайджаном обострились 12 июля, когда на границах двух государства произошли перестрелки. В провокациях и обстрелах Баку и Ереван обвиняют друг друга. Жертвами этих инцидентов стали по несколько человек с каждой стороны.

В трактовке противостояния в российской столице у каждой из сторон – своя правда. Армянская сторона утверждает, что нападения со стороны азербайджанцев продолжаются уже десять дней. До драки в Люблино конфликты в эти дни происходили также в Алтуфьеве и подмосковном Дзержинском, рассказал «Ленте.ру» представитель Объединения армян России Давид Тоноян. В свою очередь, вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов заявил тому же изданию, что армяне первые напали на арбузную палатку и избили азербайджанцев.

После люблинской драки были возбуждены уголовные дела. В заявлении столичного главка МВД говорится, что московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, а иностранцам грозит ограничение на въезд в Россию на пять лет.

Между тем, и российские диаспоры обоих народов должны донести до каждого живущего здесь земляка, что если он хочет защищать интересы своей страны, то может вступить в ее вооруженные силы и делать это на законных основаниях, а не устраивать почему-то в России «абрикосовые войны», которые, как показывают люблинские события, легко могут перерасти в войну диаспор.

