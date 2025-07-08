«Кто главнее?»: Почему равные зарплаты супругов вредят браку
Психолог и телеведущая заявили НСН, что доходы влияют на крепость семьи, но ключевым скрепляющим элементом являются заложенные семейные сценарии и дети.
Ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила НСН, что крепость семьи зависит от отношения друг к другу, доверия, поддержки, любви, совместно нажитого имущества и детей.
Исследователи факультета экономических наук ВШЭ оценили факторы, влияющие на прочность брака, результаты их исследований опубликованы в журнале «Прикладная эконометрика». Выяснилось, что главным гарантом стабильности является наличие детей, а в семьях без детей важную роль играет разница в доходах супругов: чем она больше, тем крепче союз.
«Ведение бюджета - это основополагающее для семейной жизни. Полагаться полностью на них не стоит: сегодня вы много зарабатываете, а завтра – нисколько. Или вышли замуж за олигарха, а через год с ним случилось несчастье… Логики здесь нет никакой, потому что семейная жизнь бывает разная, как американские горки: вверх-вниз, вверх-вниз, то хорошо, то плохо… Тут никто ни от чего не застрахован. Поэтому если у жены получается зарабатывать, то муж помогает. Если муж зарабатывает - жена помогает. Мы же не живем в доисторическом времени, где муж зарабатывает, а жена дома сидит», - сказала Сябитова.
Между членами семьи происходит постоянная конкуренция за власть, и обычно ее получает тот, кто зарабатывает больше, добавила НСН психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова. По ее словам, это может делать семью более крепкой, но это не главный скрепляющий элемент.
«Если супруги одинаково зарабатывают, то у них включается режим конкуренции. И это касается всех свершений, а не только денег: они начинают друг другу доказывать, что его мнение более правильное, или его информация более ценная. А если изначально один из супругов признает, что другой больше зарабатывает, то здесь изначально не закладывается эта конкуренция, и в каком-то смысле паре легче. Дело именно в этом, что один не претендует на то, чтобы завоевать власть - ему ее и так отдали и он ею распоряжается», - пояснила Панфилова.
Вместе с тем, как считает психолог, для крепости отношений более важен сценарий отношений, который партнеры подсознательно переносят на свою семью, исходя из опыта родителей.
«Грозит что-то паре или не грозит, больше зависит от тех семейных сценариев, которые притянули эту пару друг к другу. Важно, что было в их родительских семьях, что там закладывалось и насколько они смогут это употребить себе во благо или будут этим размахивать как красным флагом, и, соответственно, конфликт будет на конфликте ехать и конфликтом погонять. Традиционно получается, что в паре кто-то должен быть ведущим, кто-то ведомым. Это у нас заложено на подкорке. И если изначально кто-то говорит, что он ведущий, а второй соглашается, что он ведомый, то такая расстановка сил привычнее человеческой природе», - подчеркнула Панфилова.
Семейный психолог Надежда Резенова ранее в беседе с НСН опровергла утверждение, что неженатые россияне меньше болеют.
Горячие новости
- Индекс Мосбиржи снизился на фоне слов Трампа о санкциях против России
- Скончался стилист и визажист Дмитрий Вишневский
- Макрон заявил, что Европа никогда не откажется от поддержки Украины
- Трамп пообещал России «небольшой сюрприз» из-за позиции Путина по Украине
- Абхазия назвала высказывания президента Фонда кино о туристах провокационными
- В Дагестане от кишечной инфекции пострадали более 150 детей
- Угрозы Трампа пошлинами назвали малоперспективными
- ЕС может ударить по Балтике в рамках войны с Россией через три года
- Адвокат объяснил, почему Смолова не привлекут к ответственности
- В Госдуме обсудили идею запрета разводов в День семьи