Между членами семьи происходит постоянная конкуренция за власть, и обычно ее получает тот, кто зарабатывает больше, добавила НСН психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова. По ее словам, это может делать семью более крепкой, но это не главный скрепляющий элемент.

«Если супруги одинаково зарабатывают, то у них включается режим конкуренции. И это касается всех свершений, а не только денег: они начинают друг другу доказывать, что его мнение более правильное, или его информация более ценная. А если изначально один из супругов признает, что другой больше зарабатывает, то здесь изначально не закладывается эта конкуренция, и в каком-то смысле паре легче. Дело именно в этом, что один не претендует на то, чтобы завоевать власть - ему ее и так отдали и он ею распоряжается», - пояснила Панфилова.

Вместе с тем, как считает психолог, для крепости отношений более важен сценарий отношений, который партнеры подсознательно переносят на свою семью, исходя из опыта родителей.

«Грозит что-то паре или не грозит, больше зависит от тех семейных сценариев, которые притянули эту пару друг к другу. Важно, что было в их родительских семьях, что там закладывалось и насколько они смогут это употребить себе во благо или будут этим размахивать как красным флагом, и, соответственно, конфликт будет на конфликте ехать и конфликтом погонять. Традиционно получается, что в паре кто-то должен быть ведущим, кто-то ведомым. Это у нас заложено на подкорке. И если изначально кто-то говорит, что он ведущий, а второй соглашается, что он ведомый, то такая расстановка сил привычнее человеческой природе», - подчеркнула Панфилова.

Семейный психолог Надежда Резенова ранее в беседе с НСН опровергла утверждение, что неженатые россияне меньше болеют.