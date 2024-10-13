«ВкусВилл» снял с продажи зефир после отравлений
Магазин «ВкусВилл» в Москве опроверг в Telegram публикации о массовом отравлении зефиром.
В заявлении говорится, что в компании тщательно отслеживаются все обращения, тем более массовые жалобы, а распространяемая в интернете информация о зефире не соответствует действительности. Магазин проверил все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта и доля жалоб на его качество в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок.
«ВкусВилл» отмечает, что зефир прошел плановые лабораторные проверки, которые подтвердили безопасность и соответствие качеству. Теперь образцы отправят на внеплановые исследования для подтверждения его полной безвредности.
Товар убрали с полок магазинов и из доступа к онлайн-заказам.
Ранее стало известно, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром из «ВкусВилл». Причиной мог стать мальтит — сахарозаменитель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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